«Это Арсений. Запомните его имя!» Тутберидзе наконец вырастила чемпиона среди мужчин?

В последнее время проблемы Тутберидзе в работе с мужчинами видны невооружённым взглядом. Пока Этери Георгиевна готовила девочек к Олимпиаде и помогала паре Тарасова/Морозов, численность фигуристов-одиночников в её группе заметно поубавилась. Кто-то поспешно сменил тренерский штаб, а кто-то выбыл из гонки за медали по медицинским показаниям. И по итогу лучший тренер оказалась в трудной ситуации, рискуя остаться без мужского представительства на крупнейших стартах в следующем году.

Однако это не совсем так. Оказывается, в «Хрустальном» по-прежнему есть те, на кого наставница может рассчитывать. Юный Арсений Федотов уже сейчас выигрывает турнир за турниром, демонстрируя серьёзный прыжковый набор. Своим катанием фигурист покорил даже зарубежную публику!

Похоже, именно он может сделать Тутберидзе великой и стать её первым чемпионом среди мужчин.

У Тутберидзе не осталось одиночников?

Этери Тутберидзе давно зарекомендовала себя как специалист по подготовке высококлассных одиночниц, тем не менее успехи лучшего тренера мира в мужском разряде не так велики. Разговоры о том, что наставница из «Хрустального» не умеет работать с представителями сильного пола, не затихают. В этом году «Самбо-70» потерял сразу несколько талантливых фигуристов, среди которых Марк Лукин и Егор Рухин, который с завидной регулярностью меняет тренерские штабы. Спортсмен уходил от Тутберидзе в ЦСКА, а затем возвращался, но только для того, чтобы после неудачи на паре стартов снова разорвать сотрудничество.

Вслед за Рухиным и Лукиным покинул Этери Георгиевну и юный Николай Колесников, который предпочёл продолжить карьеру у Светланы Соколовской, воспитавшей олимпийского чемпиона в команде Марка Кондратюка. Учеников у Тутберидзе стало заметно меньше, но и те, кто остался, вряд ли смогут прославить имя знаменитой наставницы. Шансы Мориса Квителашвили, успешно выступившего на чемпионате мира в Монпелье, на прорыв в следующем олимпийском цикле малы ввиду возраста. Его соотечественник Ника Егадзе, напротив, демонстрирует слишком низкий уровень подготовки: на чемпионате Европы он даже не квалифицировался в произвольную.

Сложности возникли и у Даниила Самсонова, о блестящем будущем которого, вероятно, стоит забыть. Уникальный одиночник до сих пор переживает последствия синдрома Осгуда-Шляттера, полностью пропустив сезон. Его возвращение на лёд уже будет чудом, равно как и появление Всеволода Князева, который перенёс операцию и целый год пытался восстановиться.

После таких новостей возникает закономерный вопрос: неужели у Тутберидзе действительно не осталось ни одного одиночника, с которым она может добиться успеха?

Тот, кто может сделать Тутберидзе великой

На самом деле, это не совсем так. В группе Этери Георгиевны есть перспективные юниоры, которые уже сейчас претендуют на звание сильнейших не только в России, но и в мире. Эдуард Карартынян консультируется с Тутберидзе, а ведь его технический набор нельзя назвать заурядным — в произвольной программе он исполняет сразу два четверных сальхова. И это в 14 лет!

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё дальше пошёл Арсений Федотов, который на данный момент является основной звездой «Хрустального» среди молодёжи. Именно он поразил судей на юношеском первенстве России, где завоевал золото, набрав в сумме 240,53 балла. Фигурист победил и в короткой, и в произвольной программах, оставив очень приятное впечатление.

Арсению всего 12 лет, но он уже заходит на четверной сальхов и тройной аксель. Это серьёзная заявка на будущее. Вполне вероятно, что Федотов и есть тот самый мощный одиночник, который окончательно сделает Тутберидзе великой. Во всяком случае потенциал для этого у него есть, считает тренер Сергей Добрин.

«Потенциально будущий номер один в мужской одиночке России. И его звезда загорелась уже давно, он победитель «Ледникового периода. Дети». Уже там Арсений поразил всех хорошим скольжением и потрясающей круткой.

При вроде бы не самом высоком прыжке он так классно группируется и скручивается, что может приземлить и выехать практически любой прыжок, даже тот, который пошёл изначально криво в воздухе. Можно сказать, что это его суперспособность», — сказал он в интервью «Матч ТВ».

«Подождите чуть-чуть, и он будет брать чемпионаты!»

Несколько лет назад Арсений действительно представлял свою группу на популярном телепроекте «Ледниковый период. Дети». Спортсмен выиграл шоу, выделившись яркими эмоциональными номерами. Его прокат под песню «Нас бьют — мы летаем» (ничего не напоминает?) набрал в YouTube свыше 2,5 миллиона просмотров и восхитил даже зарубежную публику. Его выступление на гала-вечере «Путь к победе» вызвало настоящий ажиотаж среди иностранных болельщиков, которые не поскупились на положительные отзывы.

— Это Арсений. Запомните его имя!

— Ух ты, ребёнку всего 8 лет! Подождите чуть-чуть, и он будет брать чемпионаты!

— Молодец! Я думаю, что его ждёт чудесное будущее в фигурном катании. Надеюсь, он продолжит тренироваться и не растеряет талант!

— Энергия из него била ключом на протяжении всей программы!

— Вау… Этот парень хорош! Такой гибкий! Будущий ли это чемпион? Определённо!

Фото: РИА Новости

Конечно, говорить о явном превосходстве Федотова пока рано, ведь работы ему предстоит ещё очень много. Тем не менее он выигрывает старт за стартом — в этом сезоне он уступил только дважды, оставшись при этом на пьедестале. Кажется, именно он сможет прервать чёрную полосу Тутберидзе с мужчинами и стать первым одиночником из «Хрустального», способным побеждать на крупных турнирах.