Евгений Плющенко высказался о победе своей команды на чемпионате России по прыжкам

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился эмоциями от победы своей команды на чемпионате России по прыжкам.

«Прежде всего хочу поблагодарить наших болельщиков. Мы вас слышали. Хочется вас слышать гораздо энергичнее в нашу сторону, спасибо! Мы будем стараться радовать вас. Хочу поблагодарить мою команду, тренеров, спортсменов. Вы сделали блестящую работу, все оценки на табло», — сказал Плющенко в эфире Первого канала.

В сборной Плющенко выступали Софья Муравьёва, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский, Пётр Гуменник и Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Фигуристы выиграли четыре из пяти раундов и набрали в сумме 16 очков. Второе место заняла команда Этери Тутберидзе, третье — сборная Алексея Мишина.