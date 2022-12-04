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Евгений Плющенко высказался о победе своей команды на чемпионате России по прыжкам

Евгений Плющенко высказался о победе своей команды на чемпионате России по прыжкам
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Олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился эмоциями от победы своей команды на чемпионате России по прыжкам.

«Прежде всего хочу поблагодарить наших болельщиков. Мы вас слышали. Хочется вас слышать гораздо энергичнее в нашу сторону, спасибо! Мы будем стараться радовать вас. Хочу поблагодарить мою команду, тренеров, спортсменов. Вы сделали блестящую работу, все оценки на табло», — сказал Плющенко в эфире Первого канала.

В сборной Плющенко выступали Софья Муравьёва, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский, Пётр Гуменник и Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Фигуристы выиграли четыре из пяти раундов и набрали в сумме 16 очков. Второе место заняла команда Этери Тутберидзе, третье — сборная Алексея Мишина.

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