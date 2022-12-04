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Григорий Фёдоров получит 1 млн рублей за победу на чемпионате России по прыжкам

Григорий Фёдоров получит 1 млн рублей за победу на чемпионате России по прыжкам
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Фигурист Григорий Фёдоров, одержавший победу на чемпионате России по прыжкам у мужчин, получит в качестве призовых 1 млн рублей.

Напомним, в финале соревнований Фёдоров, набравший 27,6 очков, победил Петра Гуменника (22,6). Третье место досталось Глебу Лутфуллину (14,49).

Напомним, у женщин победительницей стала олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева, которая одержала победу над Софьей Муравьёвой, выполнив два четверных тулупа.

В командном турнире победу праздновала пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов, которые представляли команду Евгения Плющенко. В сборной Плющенко выступали также такие фигуристы, как Софья Муравьёва, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский и Пётр Гуменник.

Чемпионат России по прыжкам проходит с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.

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