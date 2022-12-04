Григорий Фёдоров получит 1 млн рублей за победу на чемпионате России по прыжкам

Фигурист Григорий Фёдоров, одержавший победу на чемпионате России по прыжкам у мужчин, получит в качестве призовых 1 млн рублей.

Напомним, в финале соревнований Фёдоров, набравший 27,6 очков, победил Петра Гуменника (22,6). Третье место досталось Глебу Лутфуллину (14,49).

Напомним, у женщин победительницей стала олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева, которая одержала победу над Софьей Муравьёвой, выполнив два четверных тулупа.



В командном турнире победу праздновала пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов, которые представляли команду Евгения Плющенко. В сборной Плющенко выступали также такие фигуристы, как Софья Муравьёва, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский и Пётр Гуменник.



Чемпионат России по прыжкам проходит с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.