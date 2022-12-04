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«Победил сильнейший». Мишин — об итогах мужского турнира на чемпионате России по прыжкам

«Победил сильнейший». Мишин — об итогах мужского турнира на чемпионате России по прыжкам
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин высказался об итогах мужского личного турнира на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

Победу одержал Григорий Фёдоров, второе место занял Пётр Гуменник, ученик Мишина Глеб Лутфуллин показал третий результат.

«Замечательный праздник фигурного катания, который показывает, кто есть кто. Победил сильнейший», – передаёт слова Мишина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, у женщин лучшей стала олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева, которая одержала победу над Софьей Муравьёвой, выполнив два четверных тулупа.

В командном турнире победу праздновала пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов, которые представляли команду Евгения Плющенко.

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