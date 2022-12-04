«Победил сильнейший». Мишин — об итогах мужского турнира на чемпионате России по прыжкам

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин высказался об итогах мужского личного турнира на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге.



Победу одержал Григорий Фёдоров, второе место занял Пётр Гуменник, ученик Мишина Глеб Лутфуллин показал третий результат.



«Замечательный праздник фигурного катания, который показывает, кто есть кто. Победил сильнейший», – передаёт слова Мишина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, у женщин лучшей стала олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева, которая одержала победу над Софьей Муравьёвой, выполнив два четверных тулупа.

В командном турнире победу праздновала пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов, которые представляли команду Евгения Плющенко.