«Что я вижу? Блистательную коллегу». Губерниев опубликовал фото с плакатом Загитовой

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал фотографию с плакатом олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании, российской фигуристки Алины Загитовой.
«Бегаю с палками по Сочи, и что я вижу??? Мою блистательную коллегу с Первого канала….», — написал Губерниев.
Ранее стало известно, что Загитова в паре с олимпийской чемпионкой 2022 года Анной Щербаковой проведут полуфинал и финал телевизионного шоу.
20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.
- 4 декабря 2022
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