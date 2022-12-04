«Что я вижу? Блистательную коллегу». Губерниев опубликовал фото с плакатом Загитовой

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал фотографию с плакатом олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании, российской фигуристки Алины Загитовой.

«Бегаю с палками по Сочи, и что я вижу??? Мою блистательную коллегу с Первого канала….», — написал Губерниев.

Ранее стало известно, что Загитова в паре с олимпийской чемпионкой 2022 года Анной Щербаковой проведут полуфинал и финал телевизионного шоу.



20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.