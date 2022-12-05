Медведева — о Федотове: настолько трепетного отношения партнёра ко мне ещё не было

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, какие уроки извлекла из выступлений на шоу «Ледниковый период».



«Этот сезон научил меня учить по четыре программы за десять дней (смеётся). Довольно трудный для меня этот сезон выдался, но ещё труднее этот сезон выдался для Феденьки Федотова, которому я благодарна, наверное, до конца жизни буду. Настолько трепетного отношения партнёра ко мне ещё не было, поэтому я почувствовала, что такое настоящие партнёрские отношения в условиях очень некомфортных для обоих (смеётся): когда поджимает время, когда нужно делать то, что на данный момент невозможно сделать.



«Ледниковый период» — это здорово, очень сложно и учит, наверное, работать на грани возможностей, потому что я уставала за этот проект не меньше, чем в спорте. Это прям действительно огромная работа, требует очень много времени и затрат сил», – сказала Медведева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.