Валиева — о ЧР: за один день пришлось исполнить восемь четверных тулупов. Новый опыт!

Олимпийская чемпионка Камила Валиева подвела итоги чемпионата России по прыжкам, на котором ей удалось выиграть личный турнир.

«Рабочие выходные в Санкт-Петербурге прошли продуктивно. Было немного волнительно принять участие в новом формате соревнований и стать первой чемпионкой России по прыжкам. За один соревновательный день пришлось исполнить восемь четверных тулупов только в соревнованиях. Новый опыт!



Спасибо моим тренерам Э.Г. Тутберидзе, Д.М. Глейхенгаузу, С.В. Дудакову, всей нашей команде, болельщикам, родным и друзьям. Я ценю ваше внимание, поддержку и веру в меня. До встречи на чемпионате России!» – написала Валиева в социальных сетях.

Чемпионат России по прыжкам проходил с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.