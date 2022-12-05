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Валиева — о ЧР: за один день пришлось исполнить восемь четверных тулупов. Новый опыт!

Валиева — о ЧР: за один день пришлось исполнить восемь четверных тулупов. Новый опыт!
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Олимпийская чемпионка Камила Валиева подвела итоги чемпионата России по прыжкам, на котором ей удалось выиграть личный турнир.

«Рабочие выходные в Санкт-Петербурге прошли продуктивно. Было немного волнительно принять участие в новом формате соревнований и стать первой чемпионкой России по прыжкам. За один соревновательный день пришлось исполнить восемь четверных тулупов только в соревнованиях. Новый опыт!

Спасибо моим тренерам Э.Г. Тутберидзе, Д.М. Глейхенгаузу, С.В. Дудакову, всей нашей команде, болельщикам, родным и друзьям. Я ценю ваше внимание, поддержку и веру в меня. До встречи на чемпионате России!» – написала Валиева в социальных сетях.

Чемпионат России по прыжкам проходил с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.

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