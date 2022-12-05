Рудковская: победа команды Плющенко — это заслуженно, логично и красиво

Продюсер Яна Рудковская подвела итоги чемпионата России по прыжкам, который прошёл в Санкт-Петербурге.



«Итак! Команда Плющенко – первые в истории чемпионы России по прыжкам в команде! Это было заслуженно, это было логично, это было красиво! Несколько моментов, которых хочу коснуться.



Плюс: первый в истории мирового фигурного катания прыжковый турнир! Федерация фигурного катания и Первый канал – молодцы! Разыграли деньги и среди команд, и в личных турнирах. Поддержка спортсменам даётся колоссальная, они не брошены, у них есть и местные Гран-при, и то, чего ещё нет у иностранцев.



Точка роста: правила в личном турнире. Согласна, что решение дать девочкам возможность прыгать только один ультра-си с повтором – спорное. Камила Валиева и Соня Муравьёва в финале как итог, хотя там достойны побороться и Соня Акатьева, и Софья Титова, и Вероника Жилина.



Ещё согласна вот с этой позицией. Как Алиса Двоеглазова, которая упала на четверном лутце во второй попытке, выигрывает у девочки, которая сделала два четверных сальхова? Мне непонятно и непонятно никому.



Минус: свист в зале! Весь зал, все понимающие люди, все болельщики, журналисты были в шоке. Это неприемлемо. И я буду об этом писать. Во-первых, мы сами недавно такие вещи проходили, во-вторых, мы за честный красивый спорт!



Отдельный респект Лизе Туктамышевой! Я не знаю вторую девушку-фигуристку в мире, которая в 25 лет бы прыгала 3,5 аксель и шла на прыжки в четыре оборота! А она это делает!



Алексей Николаевич Мишин – гений! Только в его штабе мог Плющенко прыгать каскады 4Т-3Т в 31 год и Лиза шлёпать 3,5 акселя в 25! В мире таких уникальных спортсменов больше не было и, с учётом новых трендов, вряд ли будут!» – написала Рудковская в своём телеграм-канале.