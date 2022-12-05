Кагановская/Ангелопол ответили, как отреагировали на отстранение от международных турниров

Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол рассказали, как отнеслись к отстранению от международных соревнований.
«Для меня это было не так трагически, как с финалом, когда я в истериках билась (смеётся). Была такая интересная неопределённость, но я сразу была уверена, что наша федерация будет делать очень многое для нас. Не было такого, что: «Всё, какой кошмар!» Просто катались, просто готовились, ничего не поменялось в тренировках. Точно так же серьёзно отнеслись ко всем стартам, как и в прошлом сезоне, когда были юниорские этапы Гран-при. Ничего сверхъестественного», — сказала Кагановская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
«Я был уже к этому морально готов. Когда это всё началось, уже было понятно, что вероятность, что нас куда-то пустят, гораздо меньше, чем вероятность, что нас не пустят», — добавил Ангелопол.
Полное интервью с Василисой Кагановской и Валерием Ангелополом читайте завтра в 8:00 на «Чемпионате».
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