Кагановская: контрольные прокаты в юниорах — это было для меня самое страшное. Меня трясло

Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной подвёл итоги первой половины сезона.
— Половина сезона, можно считать, прошла. Какие вы уже выводы для себя сделали? Как ощущается выход во взрослые?
Валерий. Я бы сказал, что увереннее, чем в юниорах. В юниорах я переживал за наши выступления гораздо больше, чем сейчас. Сейчас уже нет времени на переживания, просто надо выйти и сделать. Я открыл для себя новые ощущения во время того, как выступаю. Я научился настраиваться на старт, уже знаю, что если с первой позы еду в таком состоянии, то, значит, всё будет хорошо и в финале. Я научился выкладываться на соревнованиях. Очень многое для себя открыл.
Василиса. Атмосфера даже какая-то другая.
Валерий. Людей больше, конечно же. Потому что в юниорах вообще никого на трибунах нет, мы как об стенку горох, сами с собой катались.
Василиса. Если сравнивать контрольные прокаты юниоров и мастеров, это, конечно же, небо и земля. В Новогорске ты катаешься вообще без зрителей: ты выходишь на лёд и перед тобой только техническая бригада и судьи. Контрольные прокаты в юниорах — это было для меня самое страшное, что вообще может быть. Меня трясло, я думала: «Боже, какой кошмар!» Сейчас более спокойная, более праздничная атмосфера. Выключенный свет, красная дорожка, профайлы, которые Первый канал сделал, очень много зрителей, которые тебя поддерживают. Намного проще кататься в такой атмосфере.
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