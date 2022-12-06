Ангелопол: самый приятный подарок от болельщиков — это их аплодисменты

Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной ответили на вопрос, какой подарок от болельщиков был для них самым приятным.

— А можете вспомнить самый приятный подарок от болельщиков?



Валерий. Для меня самый приятный подарок — это их аплодисменты, их присутствие. Дороже этого не может быть ничего. Есть какие-то материальные вещи, которые они могут подарить, но это не так ценно, как, например, услышать, как они хлопают, как они кричат, как они поддерживают. Во-первых, люди тратят свои деньги, чтобы прийти на нас посмотреть, а билеты далеко не самые дешёвые. Они тратят своё время на нас, что тоже очень ценно. Они поддерживают нас, кричат, хлопают, они с нами чуть ли не духовно — для меня это самое приятное, самое ценное. Если сравнить, допустим, огромного медведя, которого они могут нам подарить, и аплодисменты, я выберу аплодисменты, конечно же.



Василиса. А что касается материальных подарков, всё, что нам дарили, нам всегда нравится. Как может быть по-другому? Тебе человек что-то подарил, а ты такой: «Какой ужас!» (смеётся). Никто так не скажет, я уверена. Спасибо всем огромное за подарки.