Кагановская/Ангелопол отреагировали на то, что Авербух сравнил их с Медведевой и Милохиным

Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной рассказали, как отнеслись к тому, что хореограф Илья Авербух сравнил их с парой Евгения Медведева/Даня Милохин, которые ранее выступали на «Ледниковом периоде».
Валерий. Для меня непонятно, как он так сравнил.
Василиса. Прямо как Женя с Даней в прошлом «Ледниковом периоде», привнесли в этот сезон свежее дыхание? Для меня это приятно слышать. Обычно «Ледниковый период» проходил всегда спокойно, а тут бац – и Женя Медведева с Даней Милохиным. Все следили, они были на пике популярности. Я считаю, что это классно, что нас с ними сравнили именно в том ключе, что мы привнесли что-то такое новенькое.
Полное интервью с Василисой Кагановской и Валерием Ангелополом читайте на «Чемпионате»:
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