Фигурист Ангелопол рассказал, за кого болеет на чемпионате мира по футболу

Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной ответили на вопрос о том, следят ли они за чемпионатом мира по футболу и за кого болеют на турнире.
Василиса. Я только с рассказов Валеры. Он мне пытался объяснить, что такое фол, что обозначают красные и жёлтые карточки, но я вообще не разбираюсь.
Валерий. Я слежу. Честно, расстроен из-за первого матча Аргентины (интервью было записано 22 ноября. — Прим. «Чемпионата»), потому что я огромный фанат «Барселоны» в прошлом и огромный фанат Месси. Аргентина и Португалия — эти две команды мне очень импонируют, их стиль игры.
Валерий. Хочется ли трофея для Месси или Роналду? Нет, я об этом даже не думал. Мне просто нравятся две эти команды. Ещё мне нравится, что делают немцы.
Полное интервью с Василисой Кагановской и Валерием Ангелополом читайте на «Чемпионате»:
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