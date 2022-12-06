Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов посетили матч чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом рассказал Кацалапов в своих социальных сетях.
«На матче такого масштаба я был первый раз в своей жизни. Эмоции, азарт и праздник футбола начались прямо из метро, когда мы бесконечной толпой в 90 000 человек шли к стадиону! Все поют песни, орут кричалки, танцуют, улыбаются. Невероятно сильная, спортивная атмосфера!
А красота самого стадиона — это что-то невероятное. Огромное поле и тысячи фанатов на трибунах, которые пускают живую волну! С лица не сходила улыбка. Это было шикарно», – написал Кацалапов.
Фото: из личного архива Кацалапова
Фото: из личного архива Кацалапова
Напомним, что пара приняла решение приостановить карьеру на полсезона.
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