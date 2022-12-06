Художник по костюмам «Ледникового периода» рассказала о работе с Евгенией Медведевой

Художник по костюмам «Ледникового периода» Елена Новикова рассказала, насколько двукратная чемпионка мира Евгения Медведева проявляет инициативу в подборе костюмов.

«Женя доверяет вообще на 100%. Может быть, в первый сезон было как-то сложно, она была только после спорта, сомневалась. Ещё и тренировались они всё время почему-то по ночам, и, в общем, мы с ней встречались по ночам, я пыталась что-то выяснять у неё, у её мамы — это было прям сложно. А теперь Женя приходит и спрашивает: «А в чём сегодня я?» Мы ей выдаём костюм, и она в нём выступает, даже без примерок. У нас уже 100%-ное доверие», — сказала Новикова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с художником по костюмам «Ледникового периода» Еленой Новиковой выйдет завтра, 7 декабря, в 8:00 на «Чемпионате».