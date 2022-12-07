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Художник по костюмам «ЛП» рассказала, как Медведевой срочно пришлось менять платье

Художник по костюмам «ЛП» рассказала, как Медведевой срочно пришлось менять платье
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Художник по костюмам «Ледникового периода» Елена Новикова рассказала о ситуациях, когда экстренно приходится менять костюмы участникам за несколько минут до съёмок.

«Нечасто, это экстраординарная ситуация. Например, когда решили поменять номер перед выступлением, и надо срочно что-нибудь сделать. Тут всегда приходит на помощь какое-нибудь маленькое чёрное платье — это всегда работает. Конечно, у меня есть какой-то подбор костюмов на такие экстренные случаи: какие-то нейтральные варианты, которые могут подойти подо всё, потому что от этого никто не застрахован. Постановщикам нужно поставить 24 номера, у них тоже на это есть только два дня, у них тоже мозг кипит. Мы тут все в одной лодке, никто ни на кого не обижается. Все радеют за результат, всем нужно, чтоб картинка была красивая, поэтому тут никто не сопротивляется и все дружно включаются, если какие-то проблемы.

Прямо жёстких ситуаций у нас не было, голенький у нас никто не выходил. Все вопросы решаемые. В прошлом году была ситуация: мы делали что-то очень нарядное, с пайетками для Жени Медведевой — это была какая-то предновогодняя передача. Она пришла, смотрит на это всё и говорит: «Я представляла, что это будет просто чёрненькое маленькое платье». Ну, мы ей сделали чёрненькое маленькое платье, и она пошла кататься — это очень быстро. И потом она сказала: «Это моё лучшее платье»», — сказала Новикова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с художником по костюмам «Ледникового периода» Еленой Новиковой выйдет завтра, 7 декабря, в 8:00 на «Чемпионате».

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