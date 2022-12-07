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Расписание финала Гран-при ISU по фигурному катанию в Турине

Расписание финала Гран-при ISU по фигурному катанию в Турине
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С 8 по 11 декабря в итальянском Турине пройдёт финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

08.12.22

17:00. Юниоры, короткая программа

18:05. Пары, юниоры, короткая программа

19:20. Юниорки, короткая программа

21:20. Пары, короткая программа

22:35. Мужчины, короткая программа

09.12.22

17:00. Танцы на льду, юниоры, ритм-танец

18:20. Юниорки, произвольная программа

19:35. Пары, произвольная программа

21:50. Танцы на льду, ритм-танец

23:05. Женщины, короткая программа

10.12.22

15:30. Мужчины, произвольная программа

16:45. Пары, юниоры, произвольная программа

18:05. Юниоры, произвольная программа

20:20. Танцы на льду, юниоры, произвольный танец

21:40. Танцы на льду, произвольный танец

23:00. Женщины, произвольная программа

11.12.22

16:00. Показательные выступления

Примечание: время начала соревнований указано московское.

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