Расписание финала Гран-при ISU по фигурному катанию в Турине

С 8 по 11 декабря в итальянском Турине пройдёт финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
08.12.22
17:00. Юниоры, короткая программа
18:05. Пары, юниоры, короткая программа
19:20. Юниорки, короткая программа
21:20. Пары, короткая программа
22:35. Мужчины, короткая программа
09.12.22
17:00. Танцы на льду, юниоры, ритм-танец
18:20. Юниорки, произвольная программа
19:35. Пары, произвольная программа
21:50. Танцы на льду, ритм-танец
23:05. Женщины, короткая программа
10.12.22
15:30. Мужчины, произвольная программа
16:45. Пары, юниоры, произвольная программа
18:05. Юниоры, произвольная программа
20:20. Танцы на льду, юниоры, произвольный танец
21:40. Танцы на льду, произвольный танец
23:00. Женщины, произвольная программа
11.12.22
16:00. Показательные выступления
Примечание: время начала соревнований указано московское.
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