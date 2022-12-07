Расписание финала Гран-при ISU по фигурному катанию в Турине

С 8 по 11 декабря в итальянском Турине пройдёт финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

08.12.22



17:00. Юниоры, короткая программа



18:05. Пары, юниоры, короткая программа



19:20. Юниорки, короткая программа



21:20. Пары, короткая программа



22:35. Мужчины, короткая программа



09.12.22



17:00. Танцы на льду, юниоры, ритм-танец



18:20. Юниорки, произвольная программа



19:35. Пары, произвольная программа



21:50. Танцы на льду, ритм-танец



23:05. Женщины, короткая программа



10.12.22



15:30. Мужчины, произвольная программа



16:45. Пары, юниоры, произвольная программа



18:05. Юниоры, произвольная программа



20:20. Танцы на льду, юниоры, произвольный танец



21:40. Танцы на льду, произвольный танец



23:00. Женщины, произвольная программа

11.12.22



16:00. Показательные выступления

Примечание: время начала соревнований указано московское.