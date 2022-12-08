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Анна Щербакова — о ЧР по прыжкам: классно, что фигуристы могут в этом посоревноваться

Анна Щербакова — о ЧР по прыжкам: классно, что фигуристы могут в этом посоревноваться
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Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова высказалась о чемпионате России по прыжкам.

«Я в это время выступала, поэтому посмотреть турнир не удалось, но результаты знаю. В прыжковом турнире я участвовала два раза, оба прошли для меня на высшем уровне и оставили прекрасные впечатления.

Мне кажется, это очень классная задумка, которая позволяет показать наши максимальные возможности, что не всегда удается во время соревновательных прокатов из-за существующих правил. Например, можно было показать те же каскады из пяти прыжков, которые мы собирали. Классно, что фигуристы могут в этом посоревноваться», — цитирует Щербакову ТАСС.

Чемпионат России по прыжкам проходил в Санкт-Петербурге с 3 по 4 декабря. Чемпионом в мужских соревнованиях стал Григорий Фёдоров, а в женских — Камила Валиева. В командном турнире победу праздновала пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

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