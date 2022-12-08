Стал известен состав сборной России на Российско-Китайские молодёжные игры

Определился состав сборной России на III зимние Российско-Китайские молодёжные игры, которые пройдут в Китае с 14 по 20 декабря 2022 года. В общей сложности в соревнованиях по фигурному катанию от России выступят две спортивные пары, две танцевальные и шесть одиночников.



Состав России:



Танцы на льду: Анна Коломенская – Артём Фролов, Анна Щербакова – Егор Гончаров.



Пары: Елизавета Осокина – Артём Грицаенко, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков.



Юноши: Владислав Дикиджи, Николай Угожаев, Григорий Федоров.



Девушки: Екатерина Анисимова, Елизавета Куликова, Таисия Щербинина.



Первые зимние Российско-Китайские молодёжные игры прошли в 2016 году. На них российским фигуристам удалось завоевать семь медалей (три золотые, три серебряные и одну бронзовую). В 2018 году состоялись вторые зимние молодёжные Российско-Китайские игры в Уфе, где россияне смогли взять девять медалей (четыре золотые, четыре серебряные и одну бронзовую).