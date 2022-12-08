Гербольдт: здорово, что Туктамышева пошла на четверные на прыжковом турнире

Бронзовый призёр чемпионата России Катарина Гербольдт высказалась о фигуристке Елизавете Туктамышевой.

— Ещё одним спортсменом, который пошёл на риск в командном турнире, стала Елизавета Туктамышева. Как оцените её попытки четверного тулупа?



— К сожалению, в этот раз не получилось, но я видела, что на тренировках у неё и удачные попытки были. Мне кажется, это здорово, что она на них пошла.

Ей нужно показывать, что она тоже имеет в своём арсенале четверные. Да, на сегодняшний день не получилось, но ещё будут соревнования, может быть, там получится. В любом случае, такие элементы нужно где-то опробовать и здорово, что состоялся такой турнир, на котором можно в соревновательной обстановке поучиться исполнять такие элементы.

Полное интервью c Катариной Гербольдт читайте на «Чемпионате» завтра, 9 декабря, в 8:00.