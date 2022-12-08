Японцы Миура и Кихара — первые после короткой программы в финале Гран-при среди пар
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Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара лидируют после короткой программы в финале Гран-при среди спортивных пар, который проходит в Турине (Италия). На их счету 78,08 балла. Вторыми идут американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (77,65). На третьем месте расположились представители Канады Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам, набравшие 69,34 балла.
Гран-при по фигурному катанию. Финал. Турин, Италия. Спортивные пары. Короткая программа
1. Рику Миура – Рюити Кихара (Япония) – 78,08.
2. Алекса Книрим – Брэндон Фрейзер (США) – 77,65.
3. Динна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 69,34.
4. Сара Конти – Никколо Мачи (Италия) – 67,30.
5. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 63,54.
6. Эмили Чен – Спенсер Акира Хоу (США) – 53,85.
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