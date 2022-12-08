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Японцы Миура и Кихара — первые после короткой программы в финале Гран-при среди пар

Японцы Миура и Кихара — первые после короткой программы в финале Гран-при среди пар
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Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара лидируют после короткой программы в финале Гран-при среди спортивных пар, который проходит в Турине (Италия). На их счету 78,08 балла. Вторыми идут американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (77,65). На третьем месте расположились представители Канады Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам, набравшие 69,34 балла.

Гран-при по фигурному катанию. Финал. Турин, Италия. Спортивные пары. Короткая программа

1. Рику Миура – Рюити Кихара (Япония) – 78,08.

2. Алекса Книрим – Брэндон Фрейзер (США) – 77,65.

3. Динна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 69,34.

4. Сара Конти – Никколо Мачи (Италия) – 67,30.

5. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 63,54.

6. Эмили Чен – Спенсер Акира Хоу (США) – 53,85.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2022/23. Финал, Турин, Италия
Спортивные пары. Короткая программа
08 декабря 2022, четверг. 21:20 МСК
Окончено
1
Япония
78.08
2
США
77.65
3
Канада
69.34
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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