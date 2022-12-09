Гербольдт — о ГП России: за рубежом страдают, оттого что не могут видеть такую конкуренцию

Бронзовый призёр чемпионата России Катарина Гербольдт высказалась о том, успешным ли получилось проведение серии Гран-при России.



— Недавно закончилась серия Гран-при России. Как вы считаете, прошла ли она успешно? Получилось ли сделать достойную замену международным этапам Гран-при?



— Я, в принципе, уже давно говорила, что, лишив наших спортсменов возможности выступать на мировой арене, скорее пострадает мировая арена, нежели наши спортсмены, так как у нас на сегодняшний день одни из самых сильных фигуристов. Так что это за рубежом страдают, оттого что не могут видеть такую конкуренцию и таких высококлассных спортсменов, но не мы.

Полное интервью c Катариной Гербольдт читайте на «Чемпионате» сегодня, 9 декабря, с 8:00.