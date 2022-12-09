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Гербольдт: мы снова способны бороться за золото во всех видах фигурного катания

Гербольдт: мы снова способны бороться за золото во всех видах фигурного катания
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Бронзовый призёр чемпионата России Катарина Гербольдт высказалась о перспективах российских спортсменов-мужчин бороться за медали на международной арене в фигурном катании.

— Как вы считаете, наши мужчины могли бы сейчас бороться за медали на международном уровне?

— Однозначно да. Я думаю, что это сейчас понимает и признаёт весь мир. Мы сильны в женском одиночном катании, в танцах подтянулись, в парах, в мужском катании наконец-таки. Мы снова способны бороться за золото во всех видах фигурного катания. Это радует, это здорово. Наверное, поэтому нас и не очень хотят видеть на мировой арене (смеётся).

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