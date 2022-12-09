Синицина сражалась с Кацалаповым, Щербакова ярко выступала. Фото ледового шоу в Катаре

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании россиянка Анна Щербакова, чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов приняли участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», которое проходит в фан-зоне чемпионата мира – 2022 по футболу в Катаре.

Лучшие кадры ледового шоу «Спящая красавица» в Катаре — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Татьяна Навка рассказала о своём ледовом шоу «Спящая красавица», которое проходит в Катаре.



«Всё прекрасно. Публике очень понравилось. Все были в восторге. Здорово, что есть возможность показать себя, свои таланты. Наши чемпионы порадовали публику и будут продолжать это делать по 10 декабря включительно. У нас не было проблем с наполняемостью зала из-за чемпионата мира по футболу, который идёт сейчас параллельно в Катаре. В целом сам зал небольшой. Тем не менее люди шли, много русских. Люди приходили с российскими флагами. Это приятно», — приводит слова Навки Metaratings.ru.