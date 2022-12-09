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Пайпер Гиллес и Поль Пуарье выиграли ритм-танец финала Гран-при в Турине

Пайпер Гиллес и Поль Пуарье выиграли ритм-танец финала Гран-при в Турине
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На финале Гран-при ISU, который проходит в Турине (Италия), завершился ритм-танец. Лучший результат показали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, получившие за свой прокат 85,93 балла.

Второе место занял американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок/Эван Бейтс, набравший 85,49 балла, третье место у итальянской пары Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.

Гран-при по фигурному катанию. Финал. Турин, Италия.
Танцы на льду. Ритм-танец

1. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 85,93.
2. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) — 85,49.
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 84,55
4. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен — 83,16.
5. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 80,75.
6. Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бейкер (США) — 79,50.

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