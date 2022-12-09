Пайпер Гиллес и Поль Пуарье выиграли ритм-танец финала Гран-при в Турине

На финале Гран-при ISU, который проходит в Турине (Италия), завершился ритм-танец. Лучший результат показали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, получившие за свой прокат 85,93 балла.



Второе место занял американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок/Эван Бейтс, набравший 85,49 балла, третье место у итальянской пары Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.



Гран-при по фигурному катанию. Финал. Турин, Италия.

Танцы на льду. Ритм-танец



1. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 85,93.

2. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) — 85,49.

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 84,55

4. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен — 83,16.

5. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 80,75.

6. Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бейкер (США) — 79,50.