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Сёма Уно выиграл финал Гран-при ISU, Илья Малинин с четверным акселем стал третьим

Сёма Уно выиграл финал Гран-при ISU, Илья Малинин с четверным акселем стал третьим
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Бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира японец Сёма Уно стал победителем финала серии Гран-при ISU — 2022/2023, который проходит в Турине (Италия). Второе место занял ещё один японец – Сота Ямамото. Тройку призёров замкнул действующий чемпион среди юниоров американец Илья Малинин, чисто исполнивший четверной аксель.

Отметим, что 18-летний Малинин шёл лишь пятым после короткой программы, но за счёт успешно исполненной ПП сумел завоевать медаль. Илья чисто выполнил четверной аксель и ещё четыре квада. Судьи оценили его выступление в 191,84 балла. В то же время Уно также с пятью квадами (без четверного акселя) получил за ПП 204,47 балла.

Фигурное катание. Финал Гран-при ISU. Мужчины. Результаты

1. Сёма Уно (Япония) – 304,46.
2. Сота Ямамото (Япония) – 274,35.
3. Илья Малинин (США) – 271,94.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2022/23. Финал, Турин, Италия
Мужчины. Произвольная программа
10 декабря 2022, суббота. 15:30 МСК
Окончено
1
Сёма Уно
Япония
304.46
2
Сота Ямамото
Япония
274.35
3
Илья Малинин
США
271.94
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