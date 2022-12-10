Сёма Уно выиграл финал Гран-при ISU, Илья Малинин с четверным акселем стал третьим

Бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира японец Сёма Уно стал победителем финала серии Гран-при ISU — 2022/2023, который проходит в Турине (Италия). Второе место занял ещё один японец – Сота Ямамото. Тройку призёров замкнул действующий чемпион среди юниоров американец Илья Малинин, чисто исполнивший четверной аксель.
Отметим, что 18-летний Малинин шёл лишь пятым после короткой программы, но за счёт успешно исполненной ПП сумел завоевать медаль. Илья чисто выполнил четверной аксель и ещё четыре квада. Судьи оценили его выступление в 191,84 балла. В то же время Уно также с пятью квадами (без четверного акселя) получил за ПП 204,47 балла.
Фигурное катание. Финал Гран-при ISU. Мужчины. Результаты
1. Сёма Уно (Япония) – 304,46.
2. Сота Ямамото (Япония) – 274,35.
3. Илья Малинин (США) – 271,94.
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