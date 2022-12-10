Николай Мемола выиграл финал Гран-при ISU среди юниоров в Турине

Итальянский фигурист Николай Мемола одержал победу в финале Гран-при среди юниоров в Турине. По сумме двух программ Мемола набрал 230,50 балла, опередив на десять баллов своего ближайшего преследователя — представителя США Лукаса Бруссарда.



Третье место по итогам соревнований занял японский фигурист Нозому Йошиока.



Финал Гран-при по фигурному катанию. Мужчины. Юниоры

Итоговое положение



1. Николай Мемола (Италия) – 230,50.

2. Лукас Бруссард (США) – 220,43.

3. Нозому Йошиока (Япония) – 208,01.

4. Шунске Накамура (Япония) – 198,64.

5. Роберт Ямпольски (США) – 198,02.

6. Такеру Амин Катайсэ (Япония) – 182,49.



Произвольная программа



1. Николай Мемола (Италия) – 150,66.

2. Нозому Йошиока (Япония) – 141,18.

3. Лукас Бруссард (США) – 139,32.

4. Роберт Ямпольски (США) – 124,71.

5. Такеру Амин Катайсэ (Япония) – 124,30.

6. Шунске Накамура (Япония) – 123,83.