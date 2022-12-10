Николай Мемола выиграл финал Гран-при ISU среди юниоров в Турине

Итальянский фигурист Николай Мемола одержал победу в финале Гран-при среди юниоров в Турине. По сумме двух программ Мемола набрал 230,50 балла, опередив на десять баллов своего ближайшего преследователя — представителя США Лукаса Бруссарда.
Третье место по итогам соревнований занял японский фигурист Нозому Йошиока.
Финал Гран-при по фигурному катанию. Мужчины. Юниоры
Итоговое положение
1. Николай Мемола (Италия) – 230,50.
2. Лукас Бруссард (США) – 220,43.
3. Нозому Йошиока (Япония) – 208,01.
4. Шунске Накамура (Япония) – 198,64.
5. Роберт Ямпольски (США) – 198,02.
6. Такеру Амин Катайсэ (Япония) – 182,49.
Произвольная программа
1. Николай Мемола (Италия) – 150,66.
2. Нозому Йошиока (Япония) – 141,18.
3. Лукас Бруссард (США) – 139,32.
4. Роберт Ямпольски (США) – 124,71.
5. Такеру Амин Катайсэ (Япония) – 124,30.
6. Шунске Накамура (Япония) – 123,83.
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