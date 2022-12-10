Пайпер Гиллес и Поль Пуарье победили в финале Гран-при в танцах на льду

На финале Гран-при ISU, который проходит в Турине (Италия), завершился произвольный танец. Победу в соревнованиях одержали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, получившие по сумме двух программ 215,64 балла.
Второе место занял американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок/Эван Бэйтс, набравший 85,49 балла, третье место у итальянской пары Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.
Гран-при по фигурному катанию. Финал. Турин, Италия. Танцы на льду.
Произвольный танец
1. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 129,71.
2. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) — 126,45.
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 122,29.
4. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 120,15.
5. Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бейкер (США) — 118,56.
6. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 112,99.
Положение после ритм-танца
1. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 85,93.
2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 85,49.
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 84,55.
4. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 83,16.
5. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 80,75.
6. Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бейкер (США) — 79,50.
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