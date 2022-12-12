Ковалёв: когда первый раз исполнил дорожку под Queen, то чуть не помер

Российский фигурист Артём Ковалёв ответил на вопрос, могут ли фигуристы катать программу под рэп.
«Под рэп можно кататься… Но в любой музыке есть бит, и надо стараться в акцент делать красиво. Идёт, например, гитарный бой – и ты рукой провёл, и визуально это смотрится классно. И судьям нравится. А в рэпе ритм часто очень быстрый, и тяжело попадать в эти акценты.
Когда я катался под Queen и в первый раз исполнил дорожку под «Another One Bites the Dust», то чуть не помер. Клянусь! Это было очень тяжело. Александр Сергеевич говорил: «Делай что угодно, ползи, но на дорожке сделай так, чтобы не казалось, что ты умираешь. Ты можешь умирать до, но вот дорожка должна быть такой, будто ты Фредди Меркьюри», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
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