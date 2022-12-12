«Смотрел в прямом эфире и плакал». Фигурист Ковалёв — о сборной Аргентины на ЧМ-2014

Российский фигурист-одиночник Артём Ковалёв рассказал, за какую футбольную сборную он болеет, и поделился воспоминаниями о чемпионате мира 2014 года.
«И играю в футбол, и смотрю его. Сейчас идёт ЧМ в Катаре, но пока его не смотрю, только обзоры с утра, поддерживаю Аргентину. В 2014 году они очень обидно проиграли Германии в финале, на 112-й минуте в дополнительное время Гётце забил. Помню, я смотрел в прямом эфире и аж плакал, очень хотелось, чтобы победила Аргентина, думал, что Месси тогда возьмёт кубок», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Артём Ковалёв – ученик Александра Волкова, призёр первенства России среди юниоров (2022), призёр этапа Гран-при среди юниоров (2021) и этапа Гран-при России (2022), победитель этапов Кубка России и призёр финала Кубка России (2022). Лучший результат на чемпионате России – восьмое место (ЧР-2021, Челябинск).
Полное интервью с Артёмом Ковалёвым выйдет 12 декабря в 8:00.
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