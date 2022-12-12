Ковалёв: всем говорил, что в парное катание не перейду, скорее закончу

Российский фигурист-одиночник Артём Ковалёв рассказал, предлагали ли ему выступать в парном катании.
«Ни разу не звали. Я всем говорил, что в парное катание не перейду, скорее закончу, потому что и так со спиной проблемы. Тем более таскать девочку… Здесь ты отвечаешь за себя и за тренера, за двух человек, а там ты отвечаешь за трёх – за себя, за тренера и за партнёршу. Когда катаешься один, тебя и так трясёт перед стартом, пытаешься себя как-то успокоить.
Очень всем советую испытать это ощущение, когда выходишь на арену, полную зрителей, затем уходишь и понимаешь, что тебе через несколько минут снова туда выходить и кататься одному – при этих всех трибунах. Незабываемое ощущение», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
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