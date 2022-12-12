Нарижный рассказал, чем ему нравилась бывшая партнёрша Морозов

Российский фигурист Дэвид Нарижный назвал положительные качества бывшей партнёрши Аннабель Морозов.

«Мы очень много трудились, но многое не успели. Главное — не успели почувствовать друг друга как партнёры на льду, убрать мелкие огрехи. Но я хочу сказать, что Аннабель очень сильная партнёрша. Настоящий спортсмен.



Мне очень нравился её характер — боевая, темпераментная, раскрепощённая, свободная. Я даже старался перенимать у неё что-то в этом отношении, поскольку сам более сдержан на эмоции», — приводит слова Нарижного ТАСС.

Также Нарижный выделил главные качества идеальной партнёрши.

«У меня нет стереотипов в этом отношении. Но, пожалуй, для меня основными факторами были бы умение работать, слушать и правильно воспринимать критику тренеров, собственная инициатива, способность идти на контакт, умение взаимодействовать и помогать друг другу. Тогда всё будет отлично», — сказал фигурист.