Нарижный: не могу сказать, что в Америке плохо, но некоторые вещи вызывают дискомфорт

Российский фигурист Дэвид Нарижный рассказал о тренировках в США.
«Я не могу сказать, что мне совсем не нравится Америка или что мне там плохо. Но некоторые вещи все-таки доставляют дискомфорт. Из хорошего — мне нравилось работать там со специалистами, но они приезжали и к нам в Россию. Вопрос не только в Америке. Вопрос в том, что я не хочу кататься, не будучи уверенным в завтрашнем дне. В том, чтобы считались с моим мнением. Чтобы меня слышали, чтобы сообщали мне планы не через партнёршу, а напрямую.
Условия там нормальные были. Мы начали вкатывать программы, закреплять всё, что поставили в Москве с нашими тренерами Ириной Жук, Александром Свининым, Алексеем Горшковым. И, конечно, начали создавать запас элементов, чтобы быть более свободными в постановках. Работы было очень много», — приводит слова Нарижного ТАСС.
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