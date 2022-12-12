Нарижный рассказал, почему распалась их пара с Морозов

Российский фигурист Дэвид Нарижный высказался о прекращении работы с партнёршей Аннабель Морозов.
«Не получилось у нас, вот и всё. После этапа в Казани у нас была пара дней отдыха, Аннабель приехала к нам — в нашем доме ей всегда рады, мои родители к ней очень хорошо относятся. В тот приезд она сказала, что нужно лететь в Америку. Я сначала молчал, пытался вникнуть. Прежде всего, кстати, не в ситуацию, а в то, почему об этом говорит Аннабель, а не Николай, её отец, и почему наши тренеры Ирина Жук и Александр Свинин не в курсе ситуации. А ведь это минимум неделя на дорогу.
Пошёл разговор и о смене произвольной программы. Но о какой смене может идти речь, если у нас скоро чемпионат России, времени осталось только на дошлифовку, на парную работу над параллельностью, скатанностью, над тем контактом в паре, который всегда так бросается в глаза во время выступлений топовых танцевальных пар. Но я не был услышан. В общем, Аннабель уехала расстроенная, со словами: «Как ты собираешься здесь работать?»
Но разве для полноценной подготовки нам обязательно нужно было ехать в США? Мы взрослые, самостоятельные спортсмены, и результаты нашей работы на 90 процентов зависят от нас самих. Тренеры в первую очередь наши помощники, и они у нас здесь, в Москве, были. Не эти ли тренеры довели наши программы до ума, не они ли выводили нас на этапах Гран-при в Москве и Казани? И потом, как бы мы выглядели с новой сырой программой? Я не считаю возможным показывать такое на чемпионате России», — цитирует Нарижного ТАСС.
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