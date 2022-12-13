РУСАДА второй раз за год проверило фигуристку Валиеву на допинг

РУСАДА в ноябре второй раз за год проверило олимпийскую чемпионку 2022 года в командном турнире, действующую чемпионку Европы и России в одиночном фигурном катании Камилу Валиеву на допинг, сообщает ТАСС.

Стоит отметить, что за ноябрь Российское антидопинговое агентство протестировало 16 российских фигуристов. В их число вошли: Елизавета Туктамышева (впервые в 2022 году), Дмитрий Алиев и Михаил Коляда (оба — по четвёртому разу), Андрей Мозалёв (третья сдача проб в 2022 году), Артём Алейников, Владислав Дикиджи, Ксения Гущина, Роман Кудлаев, Владимир Кузнецов, Анастасия Молчанова, Арина Онищенко, Мария Парамонова, Александр Поветкин, Дарья Садкова и Алиса Семёнова (все — впервые в 2022 году).