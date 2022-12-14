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Жулин прокомментировал введение Украиной санкций против российских спортсменов

Жулин прокомментировал введение Украиной санкций против российских спортсменов
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Советский и российский фигурист, ныне тренер Александр Жулин, выступавший в танцах на льду, прокомментировал санкции Верховной рады Украины в отношении ряда действующих и бывших российских спортсменов и тренеров.

Напомним, в данном санкционном списке значатся 55 россиян, среди которых фигурирует и бывший футболист сборной Украины, ныне тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук.

«Подобного можно было ожидать. Как относиться к этому? Только как к несчастным людям. На российский спорт и российских спортсменов это, конечно, никак не повлияет», — сказал Жулин в интервью «РИА Новости Спорт».

В настоящее время Жулин преимущественно работает с танцевальными дуэтами. Привёл к олимпийскому золоту 2006 года Татьяну Навку и Романа Костомарова, а пара Виктории Синициной и Никиты Кацалапова под его руководством завоевала серебряные награды Олимпиады в Пекине.

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