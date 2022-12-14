«Нас с Щербаковой и Загитовой критиковать может только наше начальство». Огненный Ягудин

Алексей Ягудин не только крутой фигурист и шоумен, но и очень классный тренер. В эти выходные олимпийский чемпион провёл продуктивный мастер-класс для новичков на ВДНХ и оставил его участников в восторге. Ожидая интервью с Алексеем, я услышала несколько разговоров людей, которые пытались узнать, где тренирует знаменитый фигурист и каких учеников он воспитал. Наверное, они очень расстроились, когда обнаружили, что Ягудин не тренирует. Но мне удалось узнать, что такого продолжения своей профессиональной деятельности он не исключает.

Помимо этого, я спросила у Алексея, как ему работалось в этом сезоне «Ледникового периода» с двумя соведущими, какие впечатления у него остались от результатов финала Гран-при и почему он не будет комментировать чемпионат России.

Читайте и смотрите огненное интервью с Ягудиным на «Чемпионате»!

— Алексей, очень много хороших отзывов о вашем мастер-классе, некоторые перешептывались, хотели узнать, где, кого вы тренируете. Поэтому хочу у вас спросить: почему вы никого не тренируете на высоком уровне?

— Мастер-классы проводить — это одно, а работа тренером — это всё-таки не один, не два раза прийти — это каждодневный титанический труд, не побоюсь этого очень грузного слова. Плюс, когда ты тренер, ты должен начинать жить жизнью своих спортсменов, если ты вообще хочешь чего-то достигнуть, иначе результата не будет. Понимаете, тренер — это не просто пришёл, показал и объяснил, как, допустим, я сегодня на ВДНХ (интервью было записано в воскресенье, 11 декабря. — Прим. «Чемпионата»). Это интеграция в тех, кто находится на льду, это адский труд, честно. И пока я могу играть в театре, пока я могу сниматься, пока я могу читать лекции, вести мероприятия, я буду этим заниматься, потому что нельзя совмещать тренерскую работу со всем тем, что я вам перечислил ранее.

Тренером можно начать работать хоть сейчас, но другими профессиями потом будет заниматься поздно, а мне всё-таки очень нравится творческое направление, я, честно, кайфую от него. А тренерство, возможно, в будущем.

Алексей Ягудин на мастер-классе в ВДНХ Фото: Пресс-служба ВДНХ

— Недавно завершились съёмки «Ледникового периода». В этом году вы работали с двумя соведущими — каково это было?

— Никак не отличается от работы с одной соведущей. Зачастую у меня спрашивают в последнее время: «Как Алина вам? Как Аня? А вот Аня же лучше, чем Алина. А Алина краше, чем Аня. А вообще, Алина лучше, чем Аня. А, нет, вроде Аня лучше». Честно, я устал от этого. Для меня важен тот продукт, который получают зрители в субботних эфирах. Всё. Бывают дни, когда и мне тяжело. Мы все не роботы, поэтому для меня честь была вновь вести «Ледниковый период» — наикрутейший проект! И для меня самое главное — это итоговый продукт, который выходит в трансляции. В остальном, как и в соревнованиях фигуристов, как и в показательных выступлениях — то, что мне сейчас ближе — зрителям неважно, как проходила подготовка. Им важно, что, заплатив деньги, они получат удовольствие от шоу.



Возвращаясь к вашему вопросу, всё было прекрасно! Для меня, как и для всех остальных, и для моего руководства в том числе, самое главное — то, что в финале. А в финале, мне кажется, получилось ярко, как и обычно. То, как мы снимаем — никого не волнует, точно так же, как и идёт подготовка к шоу, в котором мне предстоит участвовать — никого этот процесс не должен волновать.

— То есть тот поток критики, который зачастую на девочек обрушается, — это незаслуженно?

— А кто эти люди? И почему они имеют право критиковать? Я резко отвечаю в социальных сетях и буду продолжать отвечать, когда кто-то начинает критиковать. А вы хоть что-то сделали? Вы попробовали? Вы откуда знаете, как это всё происходит? Почему-то многие люди считают, что все им должны. Всем всё всегда не нравится! И в этом случае я вспоминаю фразу Андрея Аршавина, считаю её правильной: «Ваши ожидания — это ваши проблемы». Мы стараемся, как и Аня Щербакова, и Алина Загитова, и я, делать максимум того, что можем — всё. Нас критиковать может только наше начальство, а людям всегда будет чего-то не хватать, всегда люди будут чем-то недовольны.

Лично я никогда в жизни не пойду ни в какие чаты, даже если мне что-то не нравится. У меня как у нормального здравомыслящего работающего человека рука не поднимется пойти написать, извините, какую-то какашку другому человеку. Какое вы имеете право приходить к нам в дом и гадить там? Поэтому на ваши мнения, которые вы пишете и по поводу Алины, и по поводу Ани, и по поводу меня, — я жёстко отвечаю сразу. Не нравится — до свидания.

Алексей Ягудин и Алина Загитова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Хочу задать пару вопросов про финал Гран-при…

— Я не смотрел. Только результаты сегодня утром по дороге на мастер-класс увидел. Видел, что сделал Илья Малинин. Скажу так: есть он, и он на один шаг впереди. Он единственный, кто не на словах, как некоторые японские и другие фигуристы, а на деле сделал четверной аксель, причём не только во время тренировочного процесса, но и на соревнованиях. Это уникум, действительно. Но фигурное катание — это двоеборье: есть короткая программа, есть произвольная. Вот он проиграл сейчас финал Гран-при короткой программой.

— Насчёт девочек: видели баллы?

— Нет. И вновь повторюсь, что баллы для меня ничего не значат в фигурном катании. Ты можешь быть победителем с 1,5 балла, можешь быть победителем с 1400 баллов. Есть медали — остальное меня не волнует. Когда говорят: «Он победил с мировым рекордом»… У нас танцоры сейчас катаются, полтора балла уступают мировому рекорду. Где наши танцы и где танцы мирового уровня?



Есть результаты, а с какими баллами и против кого ты сражался — это никого не волнует. Ты выходишь, делаешь свою работу, а тебе уже ставят баллы. Сегодня, может, хорошее настроение у судей, и они тебе поставили чуть больше, потом — другие обстоятельства. Баллы для меня не имеют никакого значения, так же, как и мировые рекорды — они никому не нужны. Проходят годы, но остаются только медали и титулы. Которые всё равно даже с годами стираются, потому что возникают новые чемпионы.

— Перейду к чемпионату России. Вы наверняка будете комментировать его…

— Нет.



— А почему?

— Есть хороший анекдот: даже Стивен Спилберг не приехал на съёмки, потому что были ёлки (улыбается). У нас начинаются ёлки уже на следующей неделе: четверг, пятница, суббота и так далее с Мурманска. В этом году мы не в Москве, как, допустим, в прошлом году. Тогда я принимал участие в «Снежной королеве», поэтому у меня была возможность слетать в Питер на чемпионат России. А в этом году чемпионат России в Красноярске. Мы тоже выступаем в Сибири: Новосибирск, потом обратно в Мурманск, потом Челябинск… Но, к сожалению, этот чемпионат России без меня. Хотя многие скажут: «Здорово, потому что Алексей Ягудин уже достал». Те люди, которые говорят, что Загитова ужасна, Щербакова ужасна, и вообще всё ужасно, и почему Башарову ставят такие баллы, а этому такие…



— Могу предложить вам замену: недавно Дмитрий Губерниев вызвался прокомментировать фигурное катание.

— Дмитрий Губерниев комментирует весь спорт. Если мы раньше думали, что Дмитрий Губерниев первоклассный комментатор биатлона, то сейчас понимаем, что он просто мегаталантливый комментатор. Если говорить словами Татьяны Анатольевны: «Губерниев может комментировать всё!»

— Какие у вас ожидания от чемпионата России? Может, ждёте каких-то усложнений, сенсаций?

— Сенсаций вполне хватает на чемпионате мира по футболу (улыбается). Чего жду? Мне 42 года, мой спорт закончился 20 лет назад. Когда я комментирую, мне хочется, чтобы у всех всё получалось, неважно, представляешь ты группу Алексея Николаевича Мишина, Светланы Соколовской, Этери Тутберидзе и так далее. Особенно когда мы на мировых аренах выступали, дай бог, чтобы поскорее всё это вернулось.



Со временем так кажется, что приехал, откомментировал — лишь бы что-то поболтать. Но мне действительно хочется, чтобы у каждого спортсмена получалось, потому что так же, как и в тренерстве, в комментаторстве ты становишься частью этого спортсмена. Ты знаешь этого человека не первый год, и он тебе близок — близки они все. Поэтому моё желание — чтобы у всех всё заявленное получилось на чемпионате России, а дальше уже — как расставят судьи.