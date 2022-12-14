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Огненное интервью с Алексеем Ягудиным о критике Загитовой и Щербаковой, уникальности Малинина и тренерстве

«Нас с Щербаковой и Загитовой критиковать может только наше начальство». Огненный Ягудин
Яна Левхина
Огненное интервью с Алексеем Ягудиным
Комментарии
Олимпийский чемпион — о работе с Аней и Алиной на «Ледниковом периоде», тренерстве, итогах финала Гран-при и ожиданиях от чемпионата России.

Алексей Ягудин не только крутой фигурист и шоумен, но и очень классный тренер. В эти выходные олимпийский чемпион провёл продуктивный мастер-класс для новичков на ВДНХ и оставил его участников в восторге. Ожидая интервью с Алексеем, я услышала несколько разговоров людей, которые пытались узнать, где тренирует знаменитый фигурист и каких учеников он воспитал. Наверное, они очень расстроились, когда обнаружили, что Ягудин не тренирует. Но мне удалось узнать, что такого продолжения своей профессиональной деятельности он не исключает.

Помимо этого, я спросила у Алексея, как ему работалось в этом сезоне «Ледникового периода» с двумя соведущими, какие впечатления у него остались от результатов финала Гран-при и почему он не будет комментировать чемпионат России.

Читайте и смотрите огненное интервью с Ягудиным на «Чемпионате»!

— Алексей, очень много хороших отзывов о вашем мастер-классе, некоторые перешептывались, хотели узнать, где, кого вы тренируете. Поэтому хочу у вас спросить: почему вы никого не тренируете на высоком уровне?
— Мастер-классы проводить — это одно, а работа тренером — это всё-таки не один, не два раза прийти — это каждодневный титанический труд, не побоюсь этого очень грузного слова. Плюс, когда ты тренер, ты должен начинать жить жизнью своих спортсменов, если ты вообще хочешь чего-то достигнуть, иначе результата не будет. Понимаете, тренер — это не просто пришёл, показал и объяснил, как, допустим, я сегодня на ВДНХ (интервью было записано в воскресенье, 11 декабря. — Прим. «Чемпионата»). Это интеграция в тех, кто находится на льду, это адский труд, честно. И пока я могу играть в театре, пока я могу сниматься, пока я могу читать лекции, вести мероприятия, я буду этим заниматься, потому что нельзя совмещать тренерскую работу со всем тем, что я вам перечислил ранее.

Тренером можно начать работать хоть сейчас, но другими профессиями потом будет заниматься поздно, а мне всё-таки очень нравится творческое направление, я, честно, кайфую от него. А тренерство, возможно, в будущем.

Алексей Ягудин на мастер-классе в ВДНХ

Алексей Ягудин на мастер-классе в ВДНХ

Фото: Пресс-служба ВДНХ

— Недавно завершились съёмки «Ледникового периода». В этом году вы работали с двумя соведущими — каково это было?
— Никак не отличается от работы с одной соведущей. Зачастую у меня спрашивают в последнее время: «Как Алина вам? Как Аня? А вот Аня же лучше, чем Алина. А Алина краше, чем Аня. А вообще, Алина лучше, чем Аня. А, нет, вроде Аня лучше». Честно, я устал от этого. Для меня важен тот продукт, который получают зрители в субботних эфирах. Всё. Бывают дни, когда и мне тяжело. Мы все не роботы, поэтому для меня честь была вновь вести «Ледниковый период» — наикрутейший проект! И для меня самое главное — это итоговый продукт, который выходит в трансляции. В остальном, как и в соревнованиях фигуристов, как и в показательных выступлениях — то, что мне сейчас ближе — зрителям неважно, как проходила подготовка. Им важно, что, заплатив деньги, они получат удовольствие от шоу.

Возвращаясь к вашему вопросу, всё было прекрасно! Для меня, как и для всех остальных, и для моего руководства в том числе, самое главное — то, что в финале. А в финале, мне кажется, получилось ярко, как и обычно. То, как мы снимаем — никого не волнует, точно так же, как и идёт подготовка к шоу, в котором мне предстоит участвовать — никого этот процесс не должен волновать.

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— То есть тот поток критики, который зачастую на девочек обрушается, — это незаслуженно?
— А кто эти люди? И почему они имеют право критиковать? Я резко отвечаю в социальных сетях и буду продолжать отвечать, когда кто-то начинает критиковать. А вы хоть что-то сделали? Вы попробовали? Вы откуда знаете, как это всё происходит? Почему-то многие люди считают, что все им должны. Всем всё всегда не нравится! И в этом случае я вспоминаю фразу Андрея Аршавина, считаю её правильной: «Ваши ожидания — это ваши проблемы». Мы стараемся, как и Аня Щербакова, и Алина Загитова, и я, делать максимум того, что можем — всё. Нас критиковать может только наше начальство, а людям всегда будет чего-то не хватать, всегда люди будут чем-то недовольны.

Лично я никогда в жизни не пойду ни в какие чаты, даже если мне что-то не нравится. У меня как у нормального здравомыслящего работающего человека рука не поднимется пойти написать, извините, какую-то какашку другому человеку. Какое вы имеете право приходить к нам в дом и гадить там? Поэтому на ваши мнения, которые вы пишете и по поводу Алины, и по поводу Ани, и по поводу меня, — я жёстко отвечаю сразу. Не нравится — до свидания.

Алексей Ягудин и Алина Загитова

Алексей Ягудин и Алина Загитова

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Хочу задать пару вопросов про финал Гран-при…
— Я не смотрел. Только результаты сегодня утром по дороге на мастер-класс увидел. Видел, что сделал Илья Малинин. Скажу так: есть он, и он на один шаг впереди. Он единственный, кто не на словах, как некоторые японские и другие фигуристы, а на деле сделал четверной аксель, причём не только во время тренировочного процесса, но и на соревнованиях. Это уникум, действительно. Но фигурное катание — это двоеборье: есть короткая программа, есть произвольная. Вот он проиграл сейчас финал Гран-при короткой программой.

— Насчёт девочек: видели баллы?
— Нет. И вновь повторюсь, что баллы для меня ничего не значат в фигурном катании. Ты можешь быть победителем с 1,5 балла, можешь быть победителем с 1400 баллов. Есть медали — остальное меня не волнует. Когда говорят: «Он победил с мировым рекордом»… У нас танцоры сейчас катаются, полтора балла уступают мировому рекорду. Где наши танцы и где танцы мирового уровня?

Есть результаты, а с какими баллами и против кого ты сражался — это никого не волнует. Ты выходишь, делаешь свою работу, а тебе уже ставят баллы. Сегодня, может, хорошее настроение у судей, и они тебе поставили чуть больше, потом — другие обстоятельства. Баллы для меня не имеют никакого значения, так же, как и мировые рекорды — они никому не нужны. Проходят годы, но остаются только медали и титулы. Которые всё равно даже с годами стираются, потому что возникают новые чемпионы.

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— Перейду к чемпионату России. Вы наверняка будете комментировать его…
— Нет.

— А почему?
— Есть хороший анекдот: даже Стивен Спилберг не приехал на съёмки, потому что были ёлки (улыбается). У нас начинаются ёлки уже на следующей неделе: четверг, пятница, суббота и так далее с Мурманска. В этом году мы не в Москве, как, допустим, в прошлом году. Тогда я принимал участие в «Снежной королеве», поэтому у меня была возможность слетать в Питер на чемпионат России. А в этом году чемпионат России в Красноярске. Мы тоже выступаем в Сибири: Новосибирск, потом обратно в Мурманск, потом Челябинск… Но, к сожалению, этот чемпионат России без меня. Хотя многие скажут: «Здорово, потому что Алексей Ягудин уже достал». Те люди, которые говорят, что Загитова ужасна, Щербакова ужасна, и вообще всё ужасно, и почему Башарову ставят такие баллы, а этому такие…

— Могу предложить вам замену: недавно Дмитрий Губерниев вызвался прокомментировать фигурное катание.
Дмитрий Губерниев комментирует весь спорт. Если мы раньше думали, что Дмитрий Губерниев первоклассный комментатор биатлона, то сейчас понимаем, что он просто мегаталантливый комментатор. Если говорить словами Татьяны Анатольевны: «Губерниев может комментировать всё!»

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— Какие у вас ожидания от чемпионата России? Может, ждёте каких-то усложнений, сенсаций?
— Сенсаций вполне хватает на чемпионате мира по футболу (улыбается). Чего жду? Мне 42 года, мой спорт закончился 20 лет назад. Когда я комментирую, мне хочется, чтобы у всех всё получалось, неважно, представляешь ты группу Алексея Николаевича Мишина, Светланы Соколовской, Этери Тутберидзе и так далее. Особенно когда мы на мировых аренах выступали, дай бог, чтобы поскорее всё это вернулось.

Со временем так кажется, что приехал, откомментировал — лишь бы что-то поболтать. Но мне действительно хочется, чтобы у каждого спортсмена получалось, потому что так же, как и в тренерстве, в комментаторстве ты становишься частью этого спортсмена. Ты знаешь этого человека не первый год, и он тебе близок — близки они все. Поэтому моё желание — чтобы у всех всё заявленное получилось на чемпионате России, а дальше уже — как расставят судьи.

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