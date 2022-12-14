Татьяна Тарасова получила премию в номинации «Эпоха в спорте»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Эпоха в спорте».

Под руководством Тарасовой олимпийскими чемпионами стали Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Оксана Грищук и Евгений Платов, Илья Кулик и Алексей Ягудин.

«Для того чтобы было хорошее настроение, нужно всегда в конце давать фигурное катание, правда ведь? Это музыка, это танец и это такие красивые ребята наши. Спасибо вам большое за оказанную честь. Спасибо огромное. Будем стараться. Мы побеждали, побеждаем, и я думаю, что будем побеждать», — сказала Тарасова, которая лично получала награду на церемонии, проходящей в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Ранее спортсменкой года была признана олимпийская чемпионка Анна Щербакова.