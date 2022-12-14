Тарасова и Щербакова встретились на награждении Национальной спортивной премией

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова и олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова встретились в кулуарах Национальной спортивной премии, церемония награждения которой проходила в Москве.

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Щербакова была признана спортсменкой года в России, а Тарасова получила награду в номинации «Эпоха в спорте». При личной встрече Анна поблагодарила легендарного наставника за тёплые слова, сказанные со сцены.

«Я так рада, что сегодня наградили Анечку. Очень рада. Потому что женские победы – это особенные победы. Во всём мире девочки занимаются. Приходят они в три года, по всему миру их очень много, и из этого миллиона девочек Анечка — самая лучшая. Спасибо тебе, Анечка!» — сказала Тарасова, получая награду на церемонии, проходящей в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.