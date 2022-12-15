Авербух: Туктамышевой давно пора пробовать кататься в паре

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух высказался о чемпионке мира 2015 года и серебряном призёре 2021 года в женском одиночном катании Елизавете Туктамышевой.
«Думаю, что Лизе пора пробовать кататься в паре. Она пока единственная, кто активно не пробовала парные элементы. Женя Медведева очень давно работает в паре, Алина Загитова каталась в паре, Саша Трусова показывала парные элементы. Девчонок это по-хорошему заводит. Думаю, у нас будет большое сотрудничество с Лизой и всей группой Алексея Николаевича Мишина», — приводит слова Авербуха ТАСС.
Елизавета Туктамышева также является чемпионкой Европы 2015 года, бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года и чемпионкой командного чемпионата мира 2021 года.
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