Российская фигуристка Павлова рассказала, почему стала выступать за Германию

21-летняя фигуристка Елена Павлова рассказала, почему ещё до пандемии коронавируса сменила спортивное гражданство на немецкое и стала выступать в спортивной паре с Рубеном Бломмертом.
Пара распалась во время пандемии, после чего Павлова завершила карьеру. В России Павлова тренировалась у Алины Писаренко, затем перешла в парное катание и стала выступать с Даниилом Паркманом.
«Довольно долгий промежуток времени я каталась без партнёра, и на тот момент в России, по сути, был дефицит мальчиков. Шёл разгар сезона, и реально не было партнёров, очень сложно было найти. А желание кататься и выступать у меня было большое. Тогда мы решили с тренерами, что ищем везде: не только в России, но и за границей. Я была готова любой ценой, но кататься.
В итоге получилось так, что в конце сезона я снова поехала на ISU кемп, но уже в качестве демонстратора. У меня была возможность там тренироваться. Представитель немецкой сборной — тренер, который приехал с юниорскими парами — рассказал, что пара Анника Хокке/Рубен Бломмерт распалась, и партнёр ищет себе партнёршу. Тренеры связались и через какое-то время я, сдав ЕГЭ, поехала в Берлин», — сказала Павлова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.
Полное интервью с Еленой Павловой читайте на “Чемпионате” в пятницу, 16 декабря, в 8:00.
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