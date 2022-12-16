Павлова — о победе Загитовой на ОИ-2018: большая молодец, что показывала чистые прокаты

21-летняя фигуристка Елена Павлова, которая сменила спортивное гражданство на немецкое и выступала в спортивной паре с Рубеном Бломмертом, высказалась о победе Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхёнчхане.

В России Павлова как одиночница тренировалась у Алины Писаренко и в юниорские годы не раз с переменным успехом соревновалась с Загитовой.

«Очень важно уметь показывать свой максимум в нужное время в нужном месте. Это практически самое главное в спорте и стоит, на мой взгляд, даже выше, чем трудолюбие и талант. Вот если это всё складывается в совокупности, тогда спортсмен и побеждает. За Алину я очень рада, что у неё тогда был очень успешный юниорский сезон, потом очень успешный взрослый сезон, и она большая молодец, что показывала чистые прокаты, заслуженно отобралась и выступила на Олимпиаде. Тут вопрос в другом. В том, что остальные девчонки, которые выступали вместе с ней — такие, как я, — мы не показывали чистых стабильных прокатов на каждом соревновании. Поэтому и не отбирались никуда дальше», — сказала Павлова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.