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«Всегда надо находить свет». Елизавета Туктамышева — о своём характере

«Всегда надо находить свет». Елизавета Туктамышева — о своём характере
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала об особенностях своего характера.

«Для меня всегда лучшее решение в неопределённой ситуации — делать то, что умеешь. И не потому, что так надо, хотя и не всегда хочешь. Мне просто кажется, что в «тёмных временах» всегда нужно находить свет. А так как для меня фигурное катание – свет, главное сейчас в моей жизни, то, конечно, я нахожу в этом отдушину, особенно если есть сильный интерес к тому, что делаю, к моим программам, к моему развитию как спортсмена.

Я, скорее, совмещу всё сказанное. Буду, естественно, на плаву, пытаться что-то сделать, и в то же время не форсировать сильно — просто плыть по течению, чтобы не питать ярких надежд, чтобы потом не испытывать сильного разочарования, если они не сбудутся, чётко понимать ситуацию и находить способы изменить что-то в своей жизни к лучшему», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба ФФККР.

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