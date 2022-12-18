Евгений Плющенко: младший сын точно будет спортсменом, обязательно поставим на коньки
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Олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о воспитании младшего сына Арсения.
«Будет ли младший сын Арсений фигуристом? Он точно будет спортсменом. Мы растём, Арсюхе уже два года. Он спортивный мальчик, очень подвижный. Такой же, как Санёк. Один в один — так же бегает, играет. Такой же весёлый, смелый. Арсений точно будет спортсменом. А в каком виде? В фигурное катание обязательно отправим, на коньки поставим. Может, хоккеистом будет. Хотя Санёк говорит – не надо, чтобы он был хоккеистом.
В фигурном катании Санёк будет моим помощником. А что? Технику он уже знает, будет мне помогать. Тем более мы строим новые катки, надо передать опыт детям. Ради них живём», — приводит слова Плющенко Sport24.
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