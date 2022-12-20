«Для ребят это потеря, но не катастрофа». Энберт — о пропуске ЧР Павлюченко и Ходыкиным

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в командном турнире российский фигурист Александр Энберт высказался о пропуске чемпионата России Павлюченко и Ходыкиным.

— Павлюченко и Ходыкин пропустят чемпионат России из-за травмы, как пропустили и все предыдущие старты сезона. Насколько это большая потеря для них? Такой большой пропуск в парном катании чем может грозить?



— Не думаю, что для них это огромная потеря. Когда возобновятся тренировки — не думаю, что будет какое-то к ним предвзятое отношение, что они пропустили, а все ушли вперёд. Они сами для себя смогут набирать форму, так что это не глобальная потеря. Конечно, неприятно для них, неприятно для зрителей, потому что Павлюченко и Ходыкин показывали особенное фигурное катание с разными акробатическими трюками, которые были на грани разрешённых элементов. Это был своеобразный аттракцион, и на чемпионате России было бы классно увидеть разные виды фигурного катания, потому что у пар Тамары Николаевны Москвиной один стиль и почерк, у Вовы с Женей — другой, который сформирован у них уже годами. Раньше они работали с Ниной Михайловной Мозер, сейчас — с Этери Георгиевной Тутберидзе и Максимом Траньковым — вообще другое фигурное катание. И, конечно, увидеть такое акробатическое фигурное катание от Павлюченко и Ходыкина… Оно может нравится, может не нравиться, но это было бы интересно, это было бы что-то другое. Мне сложно представить, чтобы кто-то сделал что-то подобное на чемпионате России. Для зрителей это потеря, для ребят… конечно, потеря, но не катастрофа. Думаю, они восстановятся и продолжат радовать нас своими находками, — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.