Энберт ответил, насколько сильно упал уровень финала Гран-при без российских фигуристов

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в командном турнире российский фигурист Александр Энберт поделился своими впечатлениями от финала Гран-при ISU.

«Честно, не так интересно смотреть. Я предвзято отношусь к этому, потому что очень болею за наших спортсменов. Люблю и футбольную сборную России, и хоккейную, волейбол, фигурное катание — я всегда очень болею за всех ребят. Мне очень хочется смотреть финал Гран-при и болеть за своих ребят, но это желание не может осуществиться в этом году.

Но, абстрагируясь от этой предвзятости — конечно, упал уровень. Даже не смотря турнир по телевизору, а открывая протоколы в интернете — сразу видно, что упал. Смотришь пары: первое место — ошибки, второе — ошибки, срывы. В финале Гран-при не помню, когда с таким количеством ошибок первое место занимали в последний раз. Открываешь женское одиночное катание, контент, который исполняют на финале Гран-при — и открываешь контент любого Гран-при России. Я даже не говорю о чемпионате России, просто об этапе в России. Открываешь танцы на льду — самых сильных пар я тоже не увидел. Мне очень нравится Мэдисон Чок с Эваном Бейтсом, очень нравятся канадцы, которые победили, но всё-таки это не те пары.

Спортсмены — красавцы, я за всех болею, они побеждают заслуженно. Каждый спортсмен в любой стране очень много работает, и любая медаль — огромная победа. Я от чистого сердца, от души поздравляю всех с медалями, но если говорить объективно, то, конечно, на финале Гран-при мне хочется видеть немного другое фигурное катание, уровнем выше.

Мужское одиночное — это, конечно, да, действительно был финал Гран-при. Не было наших парней — Коляды, Кондратюка — но там ребята боролись, показывали сложнейшее фигурное катание. Там была настоящая борьба, движение вперёд в плане вида. Усложнение в плане элементов, интересные постановки. Мужское катание — красавцы, можно было смотреть, наслаждаться и забыть, что наших там нет», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.