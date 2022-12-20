«Не знаю, как на это смотреть». Энберт — о допуске однополых дуэтов к турнирам в Канаде

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в командном турнире российский фигурист Александр Энберт оценил решение Федерации фигурного катания на коньках Канады (Skate Canada) узаконить выступление однополых дуэтов в спортивных парах и танцах на льду.

«Здесь, конечно, мне надо прочитать окончательные правила. Я пока прочитал новость, что партнёров называют партнёр «А» и партнёр «Б», а то, что это могут быть однополые пары… Я много заголовков таких видел, но заголовок не значит, что это правда. Пока не успел в это сильно вникнуть. Могу сказать, что, во-первых, это приняла Канада, а не ISU, а все соревнования проходят по регламенту ISU. В Канаде они могут кататься на своих турнирах, которые проходят не под эгидой ISU, хоть втроём, хоть впятером, но по регламенту ISU всё равно все будут кататься так, как написано в регламенте.

Придёт ISU когда-то к однополым парам или нет, я не знаю, загадывать сложно, но на данный момент это такие внутренние канадские документы. Наверное, стоило ожидать, что в Канаде это могло произойти, и на каких-то турнирах будет можно выступать однополым парам. Не знаю, как на это смотреть — понятно, что те люди, которые хотят кататься в паре девочка с девочкой и мальчик с мальчиком, могут выходить на лёд. Есть синхронное катание — выходят 16 девочек, а тут будут выходить две девочки, а не 16. Не знаю. Мне кажется, надо посмотреть ещё, что они будут показывать. Может, будут какие-то отдельные виды, где они будут показывать программы. Пока в этом не разобрался до конца.

Я, как парник, настолько люблю парное катание, настолько люблю то, как оно выглядит на данный момент — мне сложно представить, как будет выглядеть однополая пара. Но в Канаде, в Америке это направление двигается, пытаются сделать такие гендерно-нейтральные условия вообще для всех», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.