Александр Энберт считает, что Туктамышевой будет сложно побороться за медаль на ЧР

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в командном турнире, российский фигурист Александр Энберт оценил шансы на медали Елизаветы Туктамышевой на грядущем чемпионате России – 2023, который пройдёт в Красноярске.

«Конечно, шансы есть. Лиза каждый год действительно радует классными постановками, классным катанием и остаётся в тренде женского одиночного катания. Тройной аксель у Лизы был, сейчас она готовит четверной тулуп — это уже очень неплохой набор, который в этот период мало на каких национальных первенствах будет исполнен. Даже такой, я уже не говорю об остальных наших девочках! У Лизы, конечно, шансы есть, но опять же — при всех прочих равных, если все откатают чисто — Акатьева, Петросян, Валиева, ещё есть девочки. Муравьёва — у неё были неплохие баллы на этапах Гран-при. Конечно, при всех чистых прокатах Лизе будет сложно попасть в тройку. Только за счёт какой-то невероятной второй оценки и невозможного обаяния, которым она окажет влияние на судей (смеётся). Это, конечно, может ей помочь, но будет сложно. Честно», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.