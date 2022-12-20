«Даже мыслей не было возвращаться туда». Навка сравнила жизнь в России и США
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, организатор ледовых шоу Татьяна Навка сравнила жизнь в России и в США.
Напомним, Навка уехала в США в 1991 году и прожила в этой стране 15 лет. Она вернулась в Россию в 2006 году после того, как получила предложение о работе в ледовом шоу «Ледниковый период» и, по её словам, ни о чём не жалеет.
«Даже не было размышлений, чтобы возвращаться туда, когда здесь всё: твоя родина, всё прекрасно, у тебя есть работа любимая, есть где жить, есть любовь твоего народа, зрителей», — сказала Навка в интервью «Комсомольской правде».
Татьяна Навка выиграла золото Олимпиады 2006 года в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым. Также она является двукратной чемпионкой мира (2004, 2005).
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