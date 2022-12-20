От Тутберидзе на ЧР едут всего пять спортсменов. Но все они будут биться за золото!

На чемпионате России — 2023 у Этери Тутберидзе отличные шансы увидеть на подиуме всех своих фигуристов! Три сильнейшие одиночницы и самая опытная пара составили мощный квинтет из пяти спортсменов, которые способны разыграть победную партию и привезти из Красноярска четыре медали. Камила Валиева, Аделия Петросян и Софья Акатьева вооружены квадами и даже тройными акселями, а Евгения Тарасова и Владимир Морозов делают ставку на мастерство и многолетнюю скатанность своего дуэта.

Можно не сомневаться, что девушки Тутберидзе нацелены поделить между собой награды и в четвёртый раз захватить весь пьедестал чемпионата России. А одна из них, похоже, уже традиционно обречена на золото. Шутка ли: последние семь лет титул лучшей фигуристки страны неизменно достаётся кому-то из воспитанниц Этери.

В парном катании также исторически сложилось, что Тарасова и Морозов обязательно попадают в тройку призёров национального первенства. Но серебро и бронза — однозначно не то, за чем они едут в Красноярск. Для серебряных медалистов Игр в Пекине важно подтвердить статус лидеров сборной.

Фигуристы Этери Тутберидзе на чемпионате России

Главная фаворитка чемпионата России

Камила Валиева в текущем сезоне не столь идеальна, как в олимпийском. Красивейший четверной тулуп подводил её в произвольной программе, а на тройной аксель и четверной сальхов она и вовсе не заходила на соревнованиях Тем не менее в остальном Камила по-прежнему на голову выше соперниц. Шикарные вращения, удивительные спирали и балетная грация приносят ей космические баллы, о которых большинству одиночниц остаётся только мечтать. В короткой программе без ультра-си она с лёгкостью преодолевает отметку в 80 баллов, а в произвольной с падением на квад-тулупе добирается до 160. И она — единственная, кому удалось в текущем сезоне перемахнуть за 240 баллов по результатам обеих программ.

Камила Валиева

Конечно же, она явная фаворитка. И хотя контента с одним квадом может оказаться недостаточно при чистых выступлениях более технически подкованных конкуренток, нельзя забывать, что сама Камила тоже безупречно пока не каталась. Не будь тех падений на четверном тулупе, и её лучшая оценка наверняка перевалила бы за 250 баллов.

На прыжковом турнире в начале декабря четверной тулуп Камилы выглядел отлично и принёс ей очередную победу. Два золота этапов Гран-при, титул первой чемпионки России по прыжкам — прерывать эту триумфальную серию неожиданным поражением точно не входит в её планы. Возможно, в Красноярске она пойдёт на риск и исполнит тройной аксель. На видео с тренировок Камила каталась с ним непосредственно под саундтрек к фильму «Интерстеллар» — музыку своей короткой программы. Усиления одним трикселем, скорее всего, Камиле хватит, чтобы минимизировать вероятность отставания от девушек с несколькими ультра-си. В первую очередь — от других учениц Тутберидзе.

Камила Валиева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чего не стоит ждать от Камилы, так это четверного сальхова. Этот прыжок она не демонстрировала с Олимпиады в Пекине, и возвращать его на главном старте страны крайне опасно. Да и причин для этого нет: на чемпионате России — 2021 Камила набрала 254,01 балла с двумя квад-тулупами в произвольной и падением с тройного акселя в короткой. А ведь тогда она была юниоркой без единого взрослого титула. Теперь в её послужном списке хватает солидных побед, поэтому и с одним квадом она может рассчитывать на благосклонность судей.

Замахнётся ли Петросян на золото?

Год назад Анна Щербакова вырвала бронзу чемпионата России у Аделии Петросян, которая чисто прыгнула два четверных риттбергера. В Красноярске Аделия имеет все шансы исправить то недоразумение. Взять реванш в очной встрече со Щербаковой у неё, естественно, не получится, но зато сейчас она претендует не просто на подиум, а на его высшую ступень. На этапе Гран-при в Сочи Аделия успешно презентовала новинку в своём прыжковом наборе — тройной аксель, а в произвольной замахнулась на три квада: два четверных тулупа и четверной риттбергер. И пусть первый тулуп вышел неважно, а с риттбергера она упала, оценка за произвольную всё равно была очень высока: 160,39 балла. Потенциально при чистом выступлении она должна обойти Валиеву. Но откатает ли Аделия столь мощный контент после недавней травмы?

Аделия Петросян

Чемпионат России в Красноярске станет для Петросян вторым стартом в сезоне. Поразив сложнейшими прыжками на Гран-при в Сочи, она травмировала ногу накануне этапа в Перми и больше нигде не соревновалась. Непонятно, в какой она форме и не отразилась ли травма на её прыжках. Выходить после долгого отсутствия с тремя четверными — сложная и очень рискованная задача. Но осторожничать — не в стиле девочек Тутберидзе.

А вот удивить шикарным прокатом вопреки всему и вся — они могут, умеют и регулярно практикуют.

Акатьева уже обходила Валиеву

Софья Акатьева — дебютантка взрослого чемпионата России, но она представляет реальную угрозу для всех участниц, включая Камилу Валиеву. На первом этапе Гран-при в Москве она уже опережала Камилу в произвольной программе на три с лишним балла за счёт техники. Тройной аксель и два четверных тулупа с небольшими помарками позволили ей на миг обогнать олимпийскую чемпионку и поверить в свои силы. А идеальное катание с трикселем в короткой на четвёртом этапе Гран-при увенчалось 83,39 балла! Кажется, у неё есть всё, чтобы произвести фурор в Красноярске и устроить захватывающую борьбу за первое место.

Софья Акатьева

Однако стабильность в этом сезоне будто покинула СуперСоника. Соперничество со взрослыми даётся ей нелегко. Последняя произвольная юной спортсменки оставила болезненные воспоминания из-за трёх падений со всех ультра-си, а ведь давление в Красноярске будет значительно выше. Не прибавило уверенности и участие в прыжковом турнире. Четверной тулуп, принёсший победу Валиевой, дал Соне лишь бронзу.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Впрочем, всё это способно подстегнуть юную фигуристку доказать, что она умеет чисто кататься, а её четверные тулупы достойны самых высоких судейский оценок.

Тарасовой и Морозову нельзя расслабляться

Евгения Тарасова и Владимир Морозов уже второй год испытывают на себе методику Тутберидзе, которая в итоге привела их к серебру Олимпиады в Пекине. Эффектная опытная пара давно удерживается в сильнейшей тройке российской сборной и не помнит, что такое остаться без медали на национальном первенстве. Серебро или бронза в Красноярске им почти гарантированы, но и четвёртый титул чемпионов России не повредит.

Тарасова/Морозов

Из неприятного поражения Хабибуллиной/Княжуку в начале сезона ребята сделали выводы и вряд ли позволят подобному повториться. Но чтобы обойти Мишину/Галлямова и Бойкову/Козловского, придётся максимально напрячься и выдать два безупречных выступления. А пока даже наличие Тутберидзе за бортиком не вдохновляет их собраться на обе программы.

Возможно, на льду Красноярска Женя с Вовой вкусят долгожданный дух соперничества и покажут высочайший уровень мастерства как в коротком, так и в произвольном прокате. Всё-таки серебро или бронза чемпионата страны — слишком мелкая добыча для них после торжества на Играх в Пекине.